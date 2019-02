Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen +++ NEU mit geänderter Telefonnummer

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.02.2019 Nr. 1

21.02 / Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Walsrode: Am Donnerstagnachmittag kam es in Walsrode zu einem Polizeieinsatz, der nach ersten Ermittlungen auf seit mehreren Tagen bestehenden Auseinandersetzungen zwischen Schülern unterschiedlicher Schulen zu beruhen scheint. Gegen 13.30 Uhr wurde der Polizei eine unmittelbar bevorstehende körperliche Auseinandersetzung auf dem Pendlerparkplatz hinter dem Bahnhof gemeldet. Eine Vielzahl Jugendlicher habe sich mit Schlagstöcken und Messern bewaffnet, so ein Hinweisgeber. Sofort am Einsatzort eintreffenden Polizeibeamten bestätigte sich dieses Bild nicht. Aus einer Gruppe von zehn bis 15 Personen wurde mitgeteilt, dass ein 15-Jähriger durch Pfefferspray verletzt worden sei. Erst im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurden weitere Straftaten bekannt. Ein Hinweis bezog sich auf einen Heranwachsenden, der mutmaßlich durch Messerstiche verletzt wurde, aber den Ort bereits verlassen hatte. Im Laufe der weiteren Ermittlungen bestätigte sich, dass ein 18-Jähriger sich mit oberflächlichen Schnittverletzungen ins Krankenhaus begeben hatte. Darüber hinaus gaben zwei 14-Jährige an, durch Schläge leicht verletzt worden sein. Die Hintergründe sowie der genaue Tathergang sind noch nicht bekannt. Als Täter zur Körperverletzung mit Pfefferspray wurde ein 15-Jähriger ermittelt. Die Ermittlungen dauern an. Am Nachmittag kam es vor dem Krankenhaus zu lautstarken Streitigkeiten über Besuchsrechte unter Angehörigen des verletzten 18-Jährigen. Ein starkes Polizeiaufgebot beruhigte die Lage. Zu Straftaten kam es dort nicht. Zeugen, die Hinweise zum Tatverlauf geben können, über Filmmaterial des Geschehens verfügen oder dazu Angaben machen können, wer Filmmaterial besitz, werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161-984480 in Verbindung zu setzen.

