POL-HK: Grindau: Alu-Profile entwendet; Munster: Teilediebe gehen BMW gezielt an; Munster: Schweinehaus des Ollershofs beschädigt

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.02.2019 Nr. 1

19.02 / Alu-Profile entwendet

Grindau: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag rund 500 Kilogramm Aluminiumprofile aus einer Scheune am Buchholzer Mühlenweg in Grindau. Der Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

20.02 / Teilediebe gehen BMW gezielt an

Munster: In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte in einen Pkw der Marke BMW ein und bauten den Fahrerairbag sowie das Multifunktionsdisplay im Wert von rund 5.000 Euro aus. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht am Wittekindgrund abgestellt. Bei der Tatbegehung beschädigten die Täter einen danebenstehenden Pkw durch Lackkratzer.

20.02 / Schweinehaus des Ollershofs beschädigt

Munster: Unbekannte beschädigten auf der Museumsanlage Ollershof in Munster ein zum Schutz eines Reetdachs des Schweinehauses verwendetes Drahtgeflecht, indem die dafür verwendeten Heringe aus dem Dach gezogen und weggeworfen sowie das Geflecht verbogen wurden. Der Schaden wird auf rund 750 Euro geschätzt.

