Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Timmerloh: Polizei sucht Unfallbeteiligten nach "Spiegelklatscher"

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.02.2019 Nr. 2

18.02 / Polizei sucht Unfallbeteiligten nach "Spiegelklatscher"

Timmerloh: Am Montag, 11.02.2019 kam es am frühen Morgen, gegen 05.45 Uhr auf der K 2 bei Timmerloh zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr zu einem sogenannten Spiegelklatscher. Während einer der Beteiligten anhielt und zurückfuhr, machte sich der andere Beteiligte aus dem Staub. Bei dem Meldenden ist der Spiegel beschädigt. Der unbekannte Unfallbeteiligte wird gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell