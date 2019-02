POL-HK: Buchholz/Aller: Hund beißt Lkw-Fahrer; Soltau: Plane aufgeschlitzt - Ladung entwendet; Munster: Pkw überschlägt sich

Polizeiinspektion Heidekreis

Buchholz/Aller: Hund beißt Lkw-Fahrer; Soltau: Plane aufgeschlitzt - Ladung entwendet; Munster: Pkw überschlägt sich

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.02.2019 Nr. 1

14.02 / Hund beißt Lkw-Fahrer

Buchholz/Aller: Ein Lkw-Fahrer wurde am Donnerstagabend, gegen 20.25 Uhr an einer Tankstelle in Buchholz/Aller von einem Schäferhund gebissen und verletzt. Der 48-Jährige tankte sein Fahrzeug, als aus einem Pkw, dessen Fahrerin ebenfalls tankte, ein Hund sprang, den Mann anknurrte und in Bauch, Arm und Oberschenkel biss. Die 21jährige Hundehalterin packte das Tier und brachte es ins Fahrzeug zurück. Das leicht verletzte Opfer kam zur Wundversorgung ins Krankenhaus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die Hundehalterin ein.

14.02 / Plane aufgeschlitzt - Ladung entwendet

Soltau: Unbekannte begaben sich am Mittwoch oder Donnerstag auf ein gesichertes Grundstück an der Harburger Straße und schlitzten die Plane eines Sattelaufliegers auf. Vom Auflieger entwendeten sie vier mit Scheibenreiniger beladene Paletten im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

14.02 / Pkw überschlägt sich

Munster: Am Donnerstagmorgen, gegen 05.50 Uhr verunfallte ein Autofahrer auf der B 71 und verletzte sich dabei. Der 21-Jährige verlor zwischen dem Dethlinger Kreuz und Oerrel die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Er konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

