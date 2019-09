Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Freitag, gegen 12.50 Uhr, fuhr eine 72-jährige Frau aus den Niederlanden mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg der Synagogengasse. Als sie am Gehweg anhielt und absteigen wollte, verlor sie die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde die 72-Jährige vermutlich schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. /wg (1085)

