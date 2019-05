Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schulen Opfer von Vandalismus

Waldmohr (ots)

Die Grundschule Rothenfeld und die IGS in Waldmohr, beide in der Bahnhofstraße als Nachbarschulen ansässig, wurden in der Zeit zwischen dem 26.04.2019 bis zum 30.04.2019 Opfer von Vandalismus. Derzeit unbekannte Täter warfen in dem oben aufgeführten Zeitfenster offenbar mit Steinen mehrere Fensterscheiben der beiden Schulen ein. Insgesamt wurden 6 Fenster der Schulen dadurch beschädigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373/822-0.

