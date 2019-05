Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Radlader

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Montag bis Donnerstag beschädigten unbekannte Täter in der Schloßstraße die Rundumleuchte eines Radladers, der in der Baustelle neben dem Spielplatz abgestellt war. Die Rundumleuchte wurde von dem Kraftfahrzeug entfernt und in ihren Einzelteilen auf dem Rasen des Spielplatzgeländes verteilt. Möglicherweise handelt es sich auch dabei um ein "Werk von Hexen in der Hexennacht".

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



