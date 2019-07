Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in einem Recyclingbetrieb im Ostend, Schmickstraße

Frankfurt am Main (ots)

Heute Nachmittag um ca. 16.22h, Freitag 26.07.2019, wurde die Feuerwehr Frankfurt durch Passanten zu einer starken Rauchentwicklung in die Schmickstraße alarmiert. Auf der Anfahrt der Einsatzkräfte löste die Automatische Brandmeldeanlage des Betriebes ebenfalls aus. Die Ersteintreffenden Kräften stellten eine starke Rauchentwicklung in einer Lagerhalle für Recyclingpapier fest. Durch diese Kräfte wurde sofort umfangreich nachalarmiert. Das Feuer drohte beim Eintreffen der ersten Kräfte auf Nachbargebäude überzugreifen. Durch einen umfangreichen Löschangriff konnte das Übergreifen auf Nachbargebäude, unter anderem auf eine angrenzende Logistikhalle, verhindert werden. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Drehleitern mit Wenderohren und zwei Wasserwerfer im Erstangriff eingesetzt. Es brannte in einer Lagerhalle mit einer Größe von 25m x 12m. Das Feuer war um ca. 17.10h unter Kontrolle. Das vom Feuer beaufschlagte Papier muss aufwendig mit dem Teleskoplader der Feuerwehr aus der Lagerhalle heraus gebracht werden und außerhalb abgelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in die Nachtstunden andauern Um einen kontinuierlichen Personalaustausch aufgrund der hohen Außentemperaturen durchführen zu können, war ein umfangreiches Personalaufgebot an der Einsatzstelle. Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Frankfurt, die Berufsfeuerwehr Frankfurt und der Rettungsdienst mit ca. 185 Einsatzkräften und 35 Fahrzeugen vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Über die Brandursache und die Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten übernimmt die Polizei die Brandursachenermittlung.

