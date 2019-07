Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Unfall auf einer Baustelle

Frankfurt am Main - Gallus (ots)

(am) Zu einem Unfall auf einer Baustelle wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes am Donnerstagnachmittag auf das Messegelände gerufen.

Gegen 15:10 Uhr wurde ein Bauarbeiter in einer etwa vier Meter tiefen Baugrube von einem herabfallenden Gegenstand getroffen. Hierdurch wurde der Mann am Unterschenkel schwer verletzt und konnte sich nicht mehr selbst aus der Grube befreien. Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt, wurde der Verletzte über eine Drehleiter, die hierbei als Kran diente, und eine hieran befestige Korbtrage aus der Baugrube gehoben. Im Anschluss wurde der Verunfallte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

