FW-F: Gartenhütte in Unterliederbach niedergebrannt

Frankfurt am Main - Unterliederbach (ots)

(am) Eine brennende Gartenhütte in der Kleingartenanlage am Cheruskerweg rief die Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankfurt am Montagabend auf den Plan. Das Feuer im Stadtteil Unterliederbach wurde der Leitstelle über Notruf 112 um 22:18 Uhr gemeldet. Daraufhin wurden gemäß Alarmplan die Kräfte der Wachen 30 und 31 sowie der Führungsdienst und das Großtanklöschfahrzeug der Wache 3 alarmiert. Weiterhin machten sich die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterliederbach auf den Weg zur Brandstelle.

Bei Eintreffen brannte die Hütte bereits in voller Ausdehnung. Mit zwei Rohren wurde das Feuer bekämpft und ein Übergreifen auf benachbarte Gegenstände und Gebäude verhindert. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten noch bis etwa Mitternacht an. Verletzt wurde niemand. Über Schadenhöhe und Brandursache können keine Angaben gemacht werden, dies ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell