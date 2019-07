Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand in einer Tiefgarage und mehrere Kleinbrände in der Nacht vom 07.07. auf den 08.07.

Um 22 Uhr 06 wurden Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Höchst und der Feuer- und Rettungswache 3 zu einer Rauchentwicklung, in einer Tiefgarage, in der Bolongarostraße, alarmiert. Mit insgesamt zwei Trupps, unter Atemschutz, konnte ein Brand im Tiefgeschoß lokalisiert werden. Es brannte Unrat, welcher mit einem Hohlstrahlrohr schnell gelöscht werden konnte. Die weitläufig verrauchte Tiefgarage musste mit zwei Überdrucklüftern entraucht werden. Insgesamt waren 25 Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort. Während der Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen kam es zu Behinderungen des Straßenbahnverkehrs in diesem Bereich.

Ab 23 Uhr 41 bis 0 Uhr 07 kam es zu mehreren Kleinbränden im Bereich Mainzer Landstraße, Bingelsweg, Zum Linnegraben und Kiefernstraße in Griesheim. Hier brannten mehrere Müllcontainer und Sperrmüll im Freien. Die Löschmaßnahmen dauerten bis 0 Uhr 40 an. Insgesamt waren hier 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen der Feuer- und Rettungswache 3 in Nied und der Feuer- und Rettungswache 2 im Gallus gebunden.

Bei den gesamten Einsatzstellen wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Brandursachen müssen von der Polizei ermittelt werden.

