FW-F: Feuer im Klinikum Frankfurt Höchst

Frankfurt am Main (ots)

Im Klinikum Frankfurt Höchst brannte gegen 18 Uhr, am 06.07., ein Wäscheabwurfwagen, in einem Zimmer, im Erdgeschoss. Die Rauchausbreitung war auf diesen Stationsbereich begrenzt. Patienten wurde nicht verletzt. Der Stationsbereich war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt. Mit einem Trupp unter Atemschutz und einem Hohlstrahlrohr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde der Bereich mit Überdrucklüftern endraucht. Insgesamt war die Feuerwehr mit 24 Einsatzkräften tätig. Über die Brandursache und die Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden.

