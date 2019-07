Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brandereignis beim Wein Dünker in Bornheim

Frankfurt am Main (ots)

Um 13:40 wurden die Kräfte der Feuerwehr alarmiert nach Bornheim in die Berger Str. 265. Beim Eintreffen war dunkler Brandrauch im Hinterhof des Hauses zu sehen. Im Hinterhof selbst brannte die Dämstofffassade des dortigen 2-geschossigen Hauses und das Feuer hatte mittlerweile über die Traufe auf die Dachsparren übergegriffen. In Brand geraten war die Fassade offensichtlich durch den Brand von Gegenständen, die davor an der Hauswand gelagert waren. Die grundsätzliche Ursache des Brandes wird jedoch noch von der Polizei ermittelt. Direkt nach dem Eintreffen wurde das Feuer mit mehreren Strahlrohren von außen und über den Treppenraum bekämpft. Außerdem wurde über eine Drehleiter die Dachfläche geöffnet und der Brand der Dachkonstruktion gelöscht. Die verbrannten Fassadenteile wurden entfernt und das Dach weiter geöffnet um sicherzustellen, dass keine weiteren Glutnester übrig geblieben waren die eine Wiederentzündung begünstigt hätten. Zum Schluss wurden noch einmal die angebrannten Holzbalken und die Dachkonstruktion mit Wasser-, Schaumgemisch benetzt. Die Wohnung im 1.OG, die direkt unter dem Dach liegt, kann bis auf Weiteres nicht mehr benutzt werden. Die Ausstattung der Gartenwirtschaft im Hinterhof blieb relativ unbeschädigt. Die Ursache des Feuers wird wie schon erwähnt von der Polizei ermittelt. Der Sachschaden könnte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 200.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Thomas Koch

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell