Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Korrektur zur Meldung "Einsatzreicher Vormittag für die Feuerwehr Frankfurt"

Frankfurt am Main (ots)

(am) Bei dem Brand zwischen Frankfurt Niederursel und Steinbach/Taunus brannten nicht wie vermeldet 20 Hektar Stoppelacker, sondern lediglich 2 Hektar. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

