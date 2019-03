Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kupferkessel aus Garten gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte entwendeten am 26.02.2019 zwischen 18:00 und 22:00 Uhr einen Kupferkessel, der in einem Garten in der Dr.-Sartorius-Straße stand. Der oder die Täter warfen das Gestell sowie den Inhalt des Kessels auf den Bürgersteig. Der Schaden wird mit ca. 100 Euro beziffert. Zeugen können sich bei der Polizei Neustadt melden. Telefonisch unter 06321-8540 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

