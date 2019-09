Polizei Düsseldorf

POL-D: Kaiserswerth - Hochwertiger PKW direkt vor eigener Garage entwendet - Autodiebe nutzten "KeylessGo - Funktion" aus - Polizei bittet um Mithilfe

Düsseldorf (ots)

Großer Schreck in den Abendstunden. Ein hochwertiger Mercedes wurde gestern (2. September 2019) Abend in Düsseldorf-Kaiserswerth, Am Fronberg, direkt aus der Garageneinfahrt des Eigentümers entwendet. Der 70-jährige Besitzer parkte seinen Pkw gegen 18.00 Uhr in der Garageneinfahrt seines Hauses. Dabei verschloss er den Wagen mit den Originalschlüsseln. Als er gegen 23.00 Uhr nach Hause zurückkehrte, war der Mercedes aus der Einfahrt spurlos verschwunden. Der Mercedes verfügte über eine sogenannte "KeylessGo-Funktion". Möglicherweise fingen der oder die Täter mittels spezieller Funktechnik die Signale des Originalschlüssels ab und konnten damit das Fahrzeug starten und entwenden. Mittels einer Fahrzeug App konnte der Düsseldorfer nachvollziehen, dass sein Fahrzeug noch über 55 Kilometer gefahren wurde. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Mercedes Benz GLC mit dem Kennzeichen "D-FC8010". Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 33 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870. In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei Düsseldorf: Bewahren Sie Fahrzeugschlüssel mit "Keyless-Go" Funktion am besten in einer Metallbox auf. So erschweren sie potentiellen Tätern das Abfangen von Schlüsselsignalen des Autos.

