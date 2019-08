Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Kleinkraftradfahrer gestürzt - zwei Verletzte

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (9. August) kam es gegen 20.35 Uhr auf der Kreuzung Markgrafen-/Schlachthof-/Kampstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei der Fahrer eines Kleinkraftrades und seine Sozia verletzt wurden. Der 46-Jährige befuhr ohne Helm mit seiner 9-jährigen Tochter die Markgrafenstraße in Richtung Neumühl und wollte nach links in die Schlachthofstraße abbiegen. Hierbei verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die linke Seite. Er erlitt Schürfwunden am linken Arm und im Gesicht. Das Mädchen, welches einen Helm trug, klagte über Schmerzen im Arm. Es wurde durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Kradfahrer unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, so dass er mit zur Wache musste, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

