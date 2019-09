POL-D: Wersten - Am hellichten Nachmittag - Einbrecher stand bei Familie auf dem Balkon - Fahndung - Festnahme - Haftrichter

Polizei Düsseldorf

Wersten - Am hellichten Nachmittag - Einbrecher stand bei Familie auf dem Balkon - Fahndung - Festnahme - Haftrichter

Beamte der Inspektion Süd konnten gestern Nachmittag (Samstag, 31.08.) einen 22-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung nach einem versuchten Einbruch in Wersten festnehmen. Bei dem jungen Mann konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Noch am Nachmittag ermittelten die Polizisten, dass die Gegenstände aus einem Einbruch in ein Büro in der Innenstadt stammten. Der 22-jährige algerische Staatsangehörige leistete nach seiner Festnahme im Polizeigewahrsam erheblichen Widerstand. Er konnte nur mit mehreren Beamten beruhigt werden. Dazu wurde gesondert eine Anzeige gefertigt.

Am Nachmittag war die Familie in ihrer Wohnung im Hochparterre an der Lenneper Straße zuhause, als plötzlich der "Fremde" vom Balkon aus in das Wohnzimmer schaute. Der Wohnungsinhaber schrie den Verdächtigen lautstark an, worauf der Einbrecher Reißaus nahm. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der Geschädigte konnte eine gute Personenbeschreibung abgeben, woraufhin der Verdächtige kurze Zeit später auf der Harffstraße angetroffen und festgenommen werden konnte. Er trug eine Plastiktüte mit einem hochwertigen Laptop und weiter Gegenständen sowie knapp 100 Euro bei sich. Aufgrund von Namensangaben auf dem Laptop konnten die Beutestücke schnell einem Einbruch (Scheibe eingeschlagen) in ein Büro an der Hüttenstarße vom selben Tag zugeordnet werden. Der 22-Jährige ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

