Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nach Wildunfall von der Fahrbahn abgekommen

Vreden (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 24.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Vreden ereignet hat. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 23.45 Uhr mit seinem Wagen die Zwillbrocker Straße durch Ellewick in Richtung Vreden. Als ein Reh auf die Fahrbahn sprang, wollte der Vredener dem Tier ausweichen. Das gelang jedoch nicht und es kam zur Kollision mit dem Reh. Das Wohnmobil kam danach von der Straße ab und blieb schließlich im Graben liegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell