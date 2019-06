Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Unfallfluchten durch einen Flüchtigen (73-0506)

Speyer (ots)

05.06.2019, 18:06 Uhr

Eine Anwohnerin der Auestraße teilte der Polizei telefonisch mit, dass soeben jemand gegen ihren Gartenzaun gefahren sei. Sie habe ein Knallgeräusch wahrgenommen und danach einen Pkw wegfahren sehen. Das Kennzeichen des Pkw konnte sie der Polizei mitteilen. Kurz danach konnte das von der Anruferin mitgeteilte Kennzeichen vor einem umgefahrenen Straßenschild in der Werkstraße festgestellt werden. Der Pkw, auf welchen das Kennzeichen ausgegeben ist, befand sich nicht mehr an der Unfallörtlichkeit, so dass auch bezüglich dieses Unfallschadens ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet wird. Eine Nahbereichsfahndung nach dem verantwortlichen Fahrzeug als auch die Überprüfung der Halteranschrift verliefen negativ. Der polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich dem verantwortlichen Fahrer dauern derzeit an.

