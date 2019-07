Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Martinshorn erschreckte Fahrradfahrerin

Werl (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr eine 24-jährige Radfahrerin aus Werl die Brandisstraße in Richtung Rustigestraße. Als das Martinshorn, eines im Einsatz befindlichen Feuerwehrfahrzeuges eingeschaltet wurde, erschrak die Radfahrerin so sehr, dass sie im Bereich Brandisstraße / Rustigestraße mit dem Rad stürzte. Sie wurde leichtverletzt mit dem Rettungswagen in das Werler Krankenhaus gebracht. (reh)

