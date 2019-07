Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Mähdrescher brennt - 170.000 Euro Sachschaden

Rüthen (ots)

Beim Brand eines Mähdreschers auf einem Feld in Menzel an der Menzeler Straße entstand gestern, gegen 22.30 Uhr, vermutlich ein Sachschaden in Höhe von 170.000 Euro. Der 28-jährige Fahrer des Arbeitsgerätes sah kurz zuvor in den Außenspiegel des Gefährts und sah dort plötzlich Flammen. Er versuchte noch mittels eines Feuerlöschers selbständig den Brand zu löschen. Kurz darauf stand der gesamte Mähdrescher, bis auf das Mähwerk, komplett in Flammen. Die hinzugerufene Feuerwehr aus Rüthen konnte das Übergreifen des Feuers auf weitere Teile der Feldflur verhindern. Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand könnte ein technischer Defekt als Ursache vorgelegen haben. (reh

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell