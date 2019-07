Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Anröchte - Lebensmitteldiebe im Supermarkt

Lippstadt - Anröchte (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19.20 Uhr luden zwei Verdächtige Personen Lebensmittel in einem Supermarkt in der Planckstraße in ihren Einkaufswagen. Hierbei beobachteten sie auffällig die Mitarbeiter des Geschäftes. Den Einkaufswagen stellten sie anschließend im Markt ab und verließen das Geschäft. Kurz darauf erschienen drei weitere Personen, die augenscheinlich zu den ersten Personen gehören könnten. Diese drei Verdächtigen schienen verwundert zu sein, da sie den Einkaufswagen nicht fanden. Anschließend verließen sie das Geschäft und stiegen in einen weißen Transporter mit Soester Kennzeichnen. Das Autokennzeichen ist jedoch für einen roten VW Kastenwagen registriert. Ein Mitarbeiter teilte den Beamten mit, dass er von einem Ladendetektiv von einem Supermarkt in Anröchte an der Berger Straße gehört haben, dass man dort in gleicher Vorgehensweise, zirka 30 Minuten zuvor, versuchte habe Lebensmittel zu stehlen. Auch dort spielte ein weißer Kastenwagen eine Rolle. Die Tat dort konnte jedoch vereitelt werden. (reh)

