Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Geld mit Messer gefordert

Rüthen (ots)

Nach Angaben eines 21-jährigen Geschädigten aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Rüthen an der Schneringer Straße betrat gestern, gegen 16.20 Uhr, ein 33-jähriger Mitbewohner sein Zimmer und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Als der 21-Jährige den Besitz von Bargeld verneinte, soll der 33-Jährige ihn mit der Faust auf einen Arm und die Schulter geschlagen, sowie vor sein Bein getreten haben. Gegenüber der Polizei gab der mutmaßliche Täter an, dass der Geschädigte zu ihm gekommen sei und dort lediglich "Palaver" gemacht habe. Weiter sei nichts passiert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen dem Verdacht der räuberischen Erpressung und Körperverletzung. (reh)

