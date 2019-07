Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Telefonmasten touchiert

Wickede (ots)

Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, wunderte sich ein Mann aus Wimbern, warum plötzlich sein Internet in der Straße Am Graben nicht mehr funktionierte. Bei der Nachschau stellte er dann fest, dass das Kabel des Telefonmastens herunter hing. Aufgrund des Spurenbildes konnte die Polizei rekonstruieren, dass ein unbekannter Kraftfahrzeugführer mit seinem Gefährt den Strommast in der Straße zuvor touchierte hatte. Durch den Verkehrsunfall stand der Mast anschließend schräg. Der Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Anstatt den Vorfall der Polizei zu melden, entfernte sich der Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden.

