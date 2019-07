Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Security hält 18-Jährigen fest

Soest (ots)

Ein Mitarbeiter einer Securityfirma hielt am Mittwochabend, gegen 21.15 Uhr, einen angetrunkenen 18-jährigen Mann vom Möhnesee auf dem Bahnhofsvorplatz in Soest, bis zum Eintreffen der Polizei, fest. Der 18-Jährige hatte zuvor zwei 12-jährige Mädchen angesprochen und gefragt, ob er ihre Handynummer haben könnte. Als dies verneint wurde und eines der Mädchen ihre Freundin wegziehen wollte, hielt er sie kurz am Kragen ihres T-Shirts und am Ellenbogen fest um sie am Fortgehen zu hindern. Kurz darauf ließ er sie jedoch los und ging zu einem, in der Nähe befindlichem Taxi. Die Fahrerin hatte die Fahrertür offen stehen gelassen und unterhielt sich in der Nähe mit einem weiteren Berufskollegen. Der Mann beugte sich durch die Tür in den Wagen und griff in Richtung der Geldtasche. Dies bemerkte die Taxifahrerin, lief zum Taxi und sprach ihn resolut an. Der 18-Jährige lies daraufhin von seinem Vorhaben ab. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Nach dem er seinen Rausch in der Zelle ausgeschlafen hat, kann er die Wache wieder verlassen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,38 Promille gemessen. Nun wird gegen den 18-Jährigen wegen Nötigung und Diebstahls ermittelt. (reh)

