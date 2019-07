Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Radfahrerin leicht verletzt

Wickede (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 10.15 Uhr, fuhr eine 41-jährige Radfahrerin aus Dortmund über die Bahnüberführung auf den Radweg der Hauptstraße in Richtung Wimbern. In der Nebenstraße der Hauptstraße, die ebenfalls Hauptstraße heißt, befinden sich mehrere Parkboxen. Der Fahrer bzw. die Fahrerin eines grauen Autos setzte rückwärts aus der Parkbox den Wagen heraus und kam mit dem Fahrzeugheck auf den Radweg. Die Radfahrerin versuchte nun durch spontanes Bremsen und herumreißen ihres Lenkers einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei fiel sie, ohne Kontakt zum Auto zu haben, hin. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht und ihr Fahrrad wurde beschädigt. Der Fahrzeugführer des grauen Wagens hielt kurz an und setzte dann seine Fahrt auf der Hauptstraße fort. Eine ältere Dame half noch der gestürzten Radfahrerin. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die ältere Dame als Ersthelferin, um an weitere Ermittlungsansätze zu gelangen. Sie haben die Möglichkeit unter der 02922-91000 anzurufen. (reh)

