Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Tief stehende Sonne

Anröchte (ots)

Ein 46-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Porsche am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, die vorfahrtsberechtigte Kliever Straße in Richtung Anröchte. Ein 61-jähriger VW-Fahrer aus Bonn befuhr die untergeordnete Boschstraße in Richtung Kliever Straße, um dann seine Fahrt, ohne anzuhalten, weiter geradeaus über die Kliever Straße fortzusetzten. Den von rechts kommenden Porsche-Fahrer hatte er aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht bemerkt. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Beide Unfallbeteiligten wollten sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ein Krankenhaus begeben. Der Sachschaden wird auf zirka 78.500 Euro geschätzt. (reh)

