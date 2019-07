Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr parkte eine Frau aus Castrop-Rauxel ihren roten Opel Insignia Grand Sport auf einem Parkplatz in der Quellenstraße in Bad Waldliesborn. Bei ihrer Rückkehr stellte sie auf der rechten Seite längere Kratzspuren fest. Nach Angaben der Frau können diese nur von einem Verkehrsunfall mit Flucht stammen. Der Sachschaden wird auf zirka 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

