Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - 1,14 Promille sind zu viel

Erwitte (ots)

Montagnacht, gegen 23.35 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 18-jährigen Autofahrer in der Freigrafenstraße in Bad Westernkotten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der 18-Jährige war gerade auf dem Rückweg vom Schützenfest, von dem er noch einen Bekannten abgeholt hatte. Das hätte der junge Autofahrer für sich mal besser auch in Anspruch genommen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe auf der Wache in Lippstadt und die Sicherstellung des noch recht "jungen" Führerscheins. (reh)

