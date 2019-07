Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Mit dem Fahrrad dem Auto aufgefahren

Werl (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, befuhr eine 62-jährige Werler Radfahrerin den Fuß-/Radweg in der Straße Auf dem Hönningen in Richtung Hellweg. Als sie auf die Straße im Bereich des dortigen Wendehammers fuhr bemerkte sie dort zu spät einen 35 Jahre alten Werler mit seinem Ford, der gerade im dortigen Bereich gewendet hatte. Die Radfahrerin fuhr daraufhin dem Autofahrer in die hintere, rechte Fahrzeugseite. Durch den Sturz verletzte sich die 62-Jährige so stark, dass sie schwerverletzt in das Mariannenhospital eingeliefert werden musste. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.700 Euro. (reh)

