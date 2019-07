Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Bitumen-Haftkleber ausgelaufen

Erwitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat auf einem abgesperrten Baustellengelände an der Straße Am Lindloh in Böckum die Auslaufventile von zwei Tankanhängern in der Zeit zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, geöffnet. Neben einem Wassertankanhänger wurde auch das Auslassventil für eine Teer-/Asphaltspitzte geöffnet. Hierdurch traten unter anderem zirka 2.000 bis 2.500 Liter Bitumen-Haftkleber aus. Die klebrige Masse verteilte sich auf schätzungsweise fünf Quadratmeter der Fahrbahn und lief dann daneben in das Erdreich. Dieses muss nun kostspielig abgetragen und entsorgt werden. Die Kosten der Tat werden auf zirka 20.000 Euro geschätzt. Es kann vermutet werden, dass sich der unbekannte Täter bei der Tatausführung mit dem klebrigen Bitumen die Bekleidung und ggf. auch die Hände verschmutzt haben könnte. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die eine so verschmutzte Person gesehen haben, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell