Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Ein leicht Verletzter und 8.000 Euro Sachschaden

Rüthen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 8.35 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Anhänger die L735 in Richtung Warstein. Nahe der Einmündung "Silberbach" kam ihn ein 45-jähriger Warsteiner mit seinem Lkw-Gespann entgegen. Im Kurvenbereich stieß dann der linke Rückspiegel des 35-Jährigen mit der Rampe des Aufliegers vom 45-Jährigen zusammen. Durch die herumfliegenden Fahrzeugteile wurden noch zwei Wagen beschädigt, die hinter dem Lkw des 45-Jährigen fuhren. Der 35-jährige, polnische Lkw-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. (reh)

