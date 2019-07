Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Motorradfahrer übersehen

Erwitte (ots)

Ein 49-jähriger Autofahrer aus Unna wollte am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, an der Hauptstraße, zirka 800 Meter außerhalb von Stirpe, wieder vom Straßenrand in den fließenden Verkehr einfahren und seine Fahrt in Richtung Lippstadt fortsetzen. Hierbei übersah er einen 55-jährigen Motorradfahrer aus Lippstadt, welcher in die gleiche Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer am Ellenbogen. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell