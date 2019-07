Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Streckenposten beim Sattelfest angefahren

Soest (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, beabsichtigte der Fahrer eines grauen VW Golf mit seinem Wagen auf den, für das Sattelfest gesperrten Teil der Brückenstraße in Hattrop zu fahren. Ein Streckenposten wies ihn darauf hin, dass dieser Teil der Strecke zurzeit für den Autoverkehr gesperrt wäre. Da der Fahrer des Wagens noch immer in den Streckenbereich einfahren wollte, stellte sich der 20-jährige Soester vor den grauen Golf. Der Autofahrer fuhr trotzdem weiter und verletzte den Soester am Bein. Der Streckenposten gab nun an, dass er jetzt die Polizei rufen werde. Der Autofahrer entgegnete nur noch "Mach doch.", setzte seinen Wagen rückwärts und fuhr davon. Da sein Autokennzeichen bekannt ist, wird sich nun der Autofahrer wegen seines Verhaltens noch strafrechtlich verantworten müssen. Sofern noch weitere Zeugen den Vorfall beobachtet haben, können sie sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei melden. (reh)

