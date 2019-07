Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Frisörgeschäft

Soest (ots)

Gegen 4.30 Uhr hörte ein Zeuge am Sonntagmorgen einen lauten Knall. Dieser rührte vermutlich von einer eingeschlagenen Scheibe eines Frisörgeschäftes in der Rathausstraße in Soest. Ein unbekannter Täter hatte diese eingeschlagen und in dem Salon vermutlich nach Bargeld gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er jedoch den Tatort ohne Beute. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

