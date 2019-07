Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Tresor aus Bürogebäude entwendet

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Freitag, zwischen 21:00 Uhr und 07:15 Uhr, wurde von unbekannten Tätern zuerst in ein Café und dann in ein Bürogebäude an der Seeuferstraße eingebrochen. Sie hebelten die rückwärtige Tür zum Café am Alberssee auf und betraten die Räume. Ob dort etwas gestohlen wurde, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Danach machten sie sich an einem Fenster des Bürogebäudes zu schaffen und hebelten auch dieses auf. Aus dem Gebäude wurde ein etwa 300 Kilogramm schwerer Tresor samt Inhalt entwendet. Dieser wurde im angrenzenden Waldstück geöffnet aufgefunden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 Kontakt aufzunehmen. (wo)

