Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Feuerwehreinsatz in Günne

Möhnesee (ots)

Zu einem Brand in der Straße Im Grund wurde die Polizei am Donnerstag gegen 20:30 Uhr gerufen. Bei Eintreffen war die Feuerwehr bereits vor Ort und hatte eine Feuerstelle dicht an einem Wohnhaus gelöscht. Durch den schnellen Einsatz des Löschzugs konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Ein offensichtlich alkoholisierter 41-jähriger Hausbewohner hatte das Feuer entzündet, um Holz zu verbrennen. (wo)

