Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Radfahrer stürzt

Erwitte (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 22:20 Uhr, war ein 28-jähriger Erwitter auf der Antoniusstraße in Richtung Osterbachstraße mit dem Fahrrad unterwegs. Ohne Fremdeinwirkung kam er plötzlich zu Fall. Die hinzu gerufene Polizei führte einen Atemalkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (wo)

