Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zeugin gesucht

Soest (ots)

Am 02. Juli um 10:50 Uhr, kam es auf der Hammer Landstraße in Höhe Meckingsen zu einem Unfall. Ein Skoda Oktavia wich einem entgegen kommenden roten Kleinwagen nach rechts aus, und prallte gegen einen Leitpfosten. Eine ältere Dame in einem grauen Golf kam der Fahrerin kurz zur Hilfe. Diese Zeugin kann vielleicht Angaben zu dem entgegen kommenden Fahrzeug machen. Sie wird gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

