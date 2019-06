Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallverursacher flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, zu der es am Dienstag gegen 21:25 Uhr kam, sucht die Verkehrspolizeidirektion, Telefon 0711/68690, Zeugen. Ein derzeit unbekannter Pkw befuhr die B 295 aus Leonberg kommend in Fahrtrichtung Weil der Stadt auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Auf Höhe der Ampel an der Einmündung zur Leonberger Straße wechselte der Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Hierbei übersah er einen 35-jährigen Motorradfahrer, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Dieser erkannte die Situation und wich nach links aus. Er geriet durch die Ausweichbewegung ins Schlingern, rutschte seitlich weg und kollidierte anschließend mit einem Skoda, der als erstes Fahrzeug der Gegenrichtung auf der Linksabbiegespur in Fahrtrichtung Renningen stand. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die 39-jährige Fahrerin des Skoda wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, am Skoda von etwa 10.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

