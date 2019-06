Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Über 25.000 Euro Sachschaden bei Fahrzeugbrand in Sossenheim

Frankfurt am Main (ots)

Auf einem Parkplatz an der Kurmainzer Straße in Sossenheim ist am heutigen Sonntagabend (23.06.19) gegen 18:00 Uhr ein Pkw der Marke Audi aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff auf einen Unterstand eines angrenzenden Autohauses, in dem diverse Fahrzeugteile gelagert werden, über. Von Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Sossenheim konnte der Brand rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Einsatzende war gegen 19:00 Uhr.

