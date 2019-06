Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Eine bei Baggerarbeiten beschädigte Gasleitung löste einen größeren Feuerwehreinsatz in Nieder-Eschbach aus.

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (19.06.2019) wurde bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück in Nieder-Eschbach eine Gasleitung beschädigt und eine unbekannte Menge an Erdgas freigesetzt. Gegen kurz vor 10:00 Uhr ging der Notruf bei Leitstelle der Feuerwehr ein, worauf hin rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst, mit insgesamt 15 Einsatzfahrzeugen, in die Straße "An der Bleiche" nach Nieder-Eschbach entsandt wurden. Von den Einsatzkräften wurden zur Sicherstellung des Brandschutzes sofort mehrere Strahlrohre in Stellung gebracht und danach die abgerissene Gasleitung provisorisch abgedichtet. Ein auf dem betroffenen Grundstück befindliches Mehrfamilienhaus wurde umgehend geräumt und erst nach Kontrolle und messtechnischer Überprüfung der einzelnen Wohnungen wieder frei gegeben. Die provisorisch abgedichtete Gasleitung wurde von Fachkräften der Mainova AG wieder instand gesetzt. Rund 90 Minuten nach Einsatzbeginn konnten die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle dem Eigentümer wieder übergeben werden. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Rainer Heisterkamp

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell