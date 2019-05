Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190519 - 541 Frankfurt-Seckbach: Gartenhüttenbrand

Frankfurt (ots)

(ne)Am Samstagnachmittag hat im Klingenweg eine Gartenhütte gebrannt. Das Feuer beschädigte auch angrenzende Gartenhütten.

Zeugen meldeten den Brand der Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer zunächst in einem angrenzenden Geräteschuppen aus und griff dann auf die Gartenhütte über. Auch die angrenzenden Gartenhütten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Die Polizei geht aktuell von einer fahrlässigen Brandstiftung aus, vermutlich durch einen technischen Defekt.

