Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190517 - 539 Frankfurt-Bornheim: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots)

(ka) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag scheiterten zwei junge Einbrecher bei dem Versuch Wertgegenstände auf einer Baustelle zu klauen. Nachdem sie gestört wurden flüchteten sie zunächst, wurden aber kurze Zeit später festgenommen.

Gegen 00.20 Uhr hebelten die jungen Männer die Tür eines Rohbaus in der Burgstraße auf und fingen an, die Baustelle nach Wertvollem zu durchsuchen. Dabei wurden sie von einem Zeugen gesehen und offensichtlich gestört, denn sie flüchteten ohne Beute in Richtung Höhenstraße. Dort nahmen die bereits alarmierten Polizeibeamte die Tatverdächtigen, 17 und 18 Jahre alt, fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell