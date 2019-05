Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190517 - 540 Frankfurt-Dornbusch: Festnahme nach versuchter Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 16. Mai 2019, gegen 16.15 Uhr, konnten drei Jugendliche in der Elisabeth-Schwarzhaupt-Anlage, im Bereich der Wolfhagener Straße, dabei beobachtet werden, wie sie versuchten, den Inhalt eines Mülleimers sowie einen hölzernen Tisch zu entzünden. Beim Anblick der Streife ergriffen die drei jungen Männer sofort die Flucht. Einer der Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Frankfurter, konnte festgenommen werden. Seinen Begleitern gelang die Flucht. Der junge Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

