Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest/Möhnesee - Randale im Bus

Soest / Möhnesee (ots)

Am Donnerstag, um 21:40 Uhr, wurde die Polizei zum Hansaplatz gerufen. Vor einem Bus der Linie R51 Richtung Möhnesee war es zu einer Rangelei gekommen. Eine größere Anzahl von Bewohnern der zentralen Unterbringungseinrichtung in Echtrop waren in Streit geraten. Dieser endete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Trotz der Anwesenheit eines Sicherheitsdienstes waren mehrfach Schläge ausgetauscht worden. Die eingesetzten Beamten konnten die Situation einigermaßen beruhigen. Ein 24-jähriger Mann fiel jedoch besonders durch seine aggressive Haltung auf. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Hier führten die Polizisten einen Alkoholvortest mit ihm durch. Das Ergebnis war 1,16 Promille. Anschließend stiegen die etwa 35 Beteiligten wieder in den Bus um nach Echtrop zu fahren. Der Bus wurde von mehreren Streifenwagen in Richtung Möhnesee begleitet. In der Nähe von Müllingsen musste der Bus stoppen, da es wieder zu massiven Streitigkeiten kam. Dieses Mal nahmen die Polizisten einen 25-jährigen Mann in Gewahrsam der ebenfalls alkoholisiert (1,08 Promille) und sehr aggressiv auftrat. Er musste ebenfalls die Nacht in einer Zelle verbringen. In der Unterbringungseinrichtung angekommen wollte ein ebenfalls alkoholisierter 23-Jähriger erneut auf eine andere Gruppe einschlagen. Als ein Polizist ihm den Weg dazu versperrte, beleidigte der Mann ihn mit den Worten: "Scheiß Polizei". Durch sein aggressives Auftreten beschlossen die Beamten auch ihn zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann heftig und fügte einem Beamten eine blutende Wunde zu. Nach einer Behandlung im Krankenhaus konnte der Polizist seinen Dienst fortsetzen. Ein Alkoholvortest bei dem 23-Jährigen ergab den Wert von 1,62 Promille. Ein Arzt untersuchte die Gewahrsamsfähigkeit bevor auch dieser Mann über Nacht in eine Zelle gesperrt wurde. Alle drei wurden am Freitagmorgen zeitlich versetzt wieder entlassen. (lü)

