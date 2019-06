Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Supermarkt

Kierspe (ots)

Ein 41-jähriger Kiersper ist am Donnerstagmorgen in einen Supermarkt an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Ein Zeuge hörte um 2.18 Uhr die Geräusche und alarmierte die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen dem Dieb die Einkaufstasche voller Lebensmittel wieder ab und schrieben eine Anzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

