POL-KB: Vöhl-Herzhausen-B 252 - Diebstahl Motorrad nach Panne

Korbach (ots) - Gestern Abend um 22:35 Uhr teilt der Besitzer eines Motorrades der Frankenberger Polizei telefonisch mit, dass sein Motorrad entwendet wurde. Dieses war am Abend zwischen Herzhausen und Kirchlotheim wegen einem technischen Defekt liegen geblieben. Er stellte das Motorrad rechts der Bundesstraße auf dem dortigen Fahrradweg ab und verständigte daraufhin einen Bekannten, der ihn nach Warburg an seine Wohnanschrift fuhr. Als er gegen 22:30 Uhr mit seinem Pkw und einem Anhänger zurückkehrte, um das defekte Motorrad abzuholen, konnte er es nicht mehr auffinden und erstattete Anzeige wegen Diebstahl. Es handelt sich bei dem Motorrad um eine Aprilia RSV Factory in den Farben schwarz/rot. Das amtliche Kennzeichen lautet HX-EI 5. Der Wert beträgt 4.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung der Tat beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell