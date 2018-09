POL-KB: Korbach - Brand in einer Garage

Korbach (ots) - In der vergangenen Nacht gegen 02:50 Uhr teilt die Leitstelle Waldeck-Frankenberg der Korbacher Polizei mit, dass in der Pyrmonter Straße eine Garage brennt. Es handelte sich dabei um die mittlere von drei nebeneinander stehenden Garagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. In der Garage befanden sich unter anderem ein Motorrad, ein Anhänger, mehrere Fahrräder und Werkzeugschränke. Die Garage brannte völlig aus. Ein Übergreifen auf die benachbarten Garagen konnte durch die Brandschützer verhindert werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

